French Open in Paris

Max Schönhaus hat das deutsche Finale bei den French Open gegen Niels McDonald verloren. Für das Tennis-Talent, das in Frankfurt lebt und trainiert, begann dabei alles vielversprechend.

Veröffentlicht am 07.06.25 um 16:12 Uhr

Der 17 Jahre alte Max Schönhaus hat bei den French Open das Junioren-Finale gegen den gleichaltrigen Niels McDonald am Samstag mit 7:6 (7:5), 0:6, 3:6 verloren. Der im walisischen Cardiff geborene Sohn eines Schotten und einer Deutschen folgt damit auf den heutigen Weltranglistendritten Zverev, der als letzter deutscher Spieler einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewinnen konnte. Der Hamburger hatte 2014 bei den Australian Open triumphiert.

Bei den Juniorinnen siegte zuletzt Annika Beck 2012 in Paris. Der zuvor letzte deutsche Junioren-Sieger in Paris war Daniel Elsner im Jahr 1997, Zverev erreichte 2013 das Finale. Das zuvor letzte rein deutsche Grand-Slam-Endspiel bei den Junioren gewann Nicolas Kiefer 1995 bei den US Open gegen Ulrich-Jasper Seetzen.

Bundestrainer bekam eine Glatze verpasst

Bundestrainer Philipp Petzschner hatte sich als Wettschuld vor dem Match eine Glatze rasieren lassen. Dies war für den früheren Wimbledonsieger im Doppel fällig geworden, nachdem festgestanden hatte, dass einer seiner Jungs den Paris-Titel gewinnt.

Petzschner sah auf dem Court Simonne Mathieu, dem drittgrößten Platz des Stade Roland Garros, zunächst ein enges Match seiner beiden Schützlinge. Nach dem ersten Satz, den der Neu-Frankfurter Schönhaus im Tiebreak gewinnen konnte, war McDonald, der seinen Trainingsschwerpunkt in Stockholm absolviert, aber überlegen.