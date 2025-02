Gleich zwei Spielerinnen der HSG Bensheim/Auerbach sind für den Kader der DHB-Auswahl nominiert worden.

Für den Länderspiel-Doppelpack gegen den Olympia-Zweiten Frankreich am 6. März in Trier und am 8. März in Besancon stehen Nina Engel und Isabell Hurst im Kader von Bundestrainer Markus Gaugisch.