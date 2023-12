Frost-Frust: Eintracht Frankfurt in der Eisstarre

Schwierige Wochen liegen hinter Eintracht Frankfurt. Gegen den FC Augsburg gab es schon die dritte Pflichtspielniederlage in Folge. Die nächsten Gegner der SGE haben es auch in sich: Erst geht zu Bayern-Schreck FC Saarbrücken im DFB-Pokal, und dann kommt der FC Bayern München nach Frankurt. In der Bundesliga hat die Eintracht den Sprung auf Platz sechs verpasst, trotzdem ist sie noch gut dabei im Rennen um die internationalen Plätze.