Am Anfang war die Unruhe. Unzählige Unentschieden ließen die Eintracht-Fans zu Saisonbeginn etwas nervös werden. Mittlerweile sieht die Bilanz in Bundesliga, DFB- und Europapokal äußerst ansehnlich aus. Sportvorstand Markus Krösche zog am Montagmittag Bilanz. Und sprach über die rasante Entwicklung.