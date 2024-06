Turner aus Wetzlar vor der großen Entscheidung Pascal Brendel im Anflug auf Olympia

Olympia ist sein großer Traum. Der Turner Pascal Brendel aus Wetzlar hofft, sich am Samstag in Rüsselsheim für die Sommerspiele in Paris zu qualifizieren. Dafür schuftet der 20-Jährige derzeit 30 Stunden in der Woche. Die Chancen stehen nicht schlecht.