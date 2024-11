Martin bei Sportholzfäller-WM früh raus

Deutschlands bester Sportholzfäller Danny Martin ist bei der WM früh ausgeschieden und hat eine erneute Medaille verpasst.

Sportholzfäller Danny Martin präsentiert Werkzeuge in seiner Trainingshalle in Sinntal.

Sportholzfäller Danny Martin präsentiert Werkzeuge in seiner Trainingshalle in Sinntal. Bild © Jörn Perske (hr)

Der Athlet aus Sinntal (Main-Kinzig) flog am Samstagabend beim Einzelwettbewerb in Toulouse in der ersten Runde raus und wurde nur Neunter. Martin zeigte dabei jedoch teilweise starke Leistungen. In einer der drei Disziplinen (Underhand Chop) stellte er eine persönliche Bestzeit und den Deutschen Rekord auf. Insgesamt leistete er sich aber beim Holzhacken und Sägen zu viele kleine Fehler. 2023 hatte er bei der WM in Stuttgart noch Bronze geholt. Diesmal war sein Ziel, im Zwölfer-Feld die Top sechs zu erreichen, wie er zuvor gesagt hatte.