Schwimmerin Anna Elendt hat den 13 Jahre alten deutschen Kurzbahn-Rekord über 50 Meter Brust verbessert.

Die Frankfurterin schlug am Samstag im Halbfinale bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne nach 29,52 Sekunden an. Damit war sie drei Hundertstelsekunden schneller als Janne Schäfer im Jahr 2009. Die Litauerin Ruta Meilutyte schwamm in ihrem Halbfinale 28,37 Sekunden und stellte damit einen Weltrekord auf.