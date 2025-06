Iga Swiatek setzt sich im Duell der ehemaligen Weltranglisten-Ersten gegen Viktoria Asarenka durch und steht ebenso wie Topfavoritin Jessica Pegula in der nächsten Runde. Naomi Osaka ist hingegen raus.

Die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin Iga Swiatek steht bei den Bad Homburg Open im Viertelfinale. Die Polin entschied das Duell der früheren Tennis-Weltranglistenersten mit Viktoria Asarenka aus Belarus mit 6:4, 6:4 für sich. Swiatek bekommt es in der nächsten Runde entweder mit Maria Sakkari aus Griechenland oder der Russin Jekaterina Alexandrowa zu tun.

Mit der Japanerin Naomi Osaka schied neben Asarenka eine weitere frühere Weltranglistenerste im Achtelfinale aus. Die 27-Jährige musste sich Emma Navarro aus den USA 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Das topbesetzte WTA-Turnier in Bad Homburg (Hochtaunus) ist mit gut einer Million US-Dollar dotiert und die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt.

Auch Pegula und Paolini weiter

Souverän in die Runde der letzten Acht zog ebenfalls die Weltranglistendritte Jessica Pegula ein. Die in Bad Homburg an Nummer eins gesetzte US-Amerikanerin besiegte Katerina Siniakova aus Tschechien 6:2, 6:3.

Im Viertelfinale steht bei dem Rasenevent auch Jasmine Paolini aus Italien. Die Wimbledon-Vorjahresfinalistin bezwang in einem umkämpften Match die Kanadierin Leylah Fernandez nach 2:32 Stunden und zwei gewonnenen Tiebreaks 7:6 (10:8), 7:6 (8:6). In der nächsten Runde trifft Paolini auf Jelina Switolina aus der Ukraine oder die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Deutsche Spielerinnen sind im Einzel beim Turnier in der Kurstadt nicht mehr vertreten. Tatjana Maria und Laura Siegemund waren in der ersten Runde ausgeschieden. Im Doppel scheiterten am Dienstag zudem mit den Zwillingen Tayisiya und Yana Morderger auch die letzten verbliebenen deutschen Spielerinnen.