Titelverteidigerin in Bad Homburg raus

Diana Schnaider ist am Montag in Bad Homburg bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die russische Tennisspielerin Diana Schnaider muss ihre Hoffnung auf die erfolgreiche Titelverteidigung in Bad Homburg bereits nach der ersten Runde aufgeben. In einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels verlor die 21-Jährige gegen die Kroatin Donna Vekic 3:6, 3:6. 2024 hatte Schnaider nach einem Auftaktsieg über die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber überraschend den Titel bei dem Rasenturnier gefeiert. Diesmal war sie an Position sechs gesetzt.