Bad Homburg Open Sechs Top-Ten-Spielerinnen gehen an den Start

Sechs Top-Ten-Spielerinnen gehen an den Start

Tennisfans können sich bei den Bad Homburg Open auf ein starkes Teilnehmerinnenfeld freuen. Aus den Top Ten der Weltrangliste sind gleich sechs Spielerinnen vertreten.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 15:48 Uhr

Jessica Pegula tritt bei den Bad Homburg Open an

Jessica Pegula tritt bei den Bad Homburg Open an

Wenn am 21. Juni die mittlerweile fünfte Auflage der Bad Homburg Open startet, kommen Tennisfans voll auf ihre Kosten. Gleich sechs Spielerinnen aus den Top Ten der Weltrangliste gehen in Hessen an den Start, das Teilnehmerinnenfeld verein sechs Grand-Slam-Titel.

Angeführt wird das Feld von der Weltranglistendritten und letztjährigen US-Open-Finalistin Jessica Pegula, Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini (Weltranglisten-Nr. 4.) sowie der viermaligen French-Open-Siegerin und ehemaligen Nummer eins Iga Swiatek (Weltranglisten-Nr. 5).

Schwung holen für Wimbledon

Aus den Top Ten schlagen im Bad Homburger Kurpark außerdem die erst 18 Jahre alte Mirra Andreeva (Weltranglisten-Nr. 6), unter anderem Indian Wells-Champion von 2025, Emma Navarro (Weltranglisten-Nr. 9) und Paula Badosa (Weltranglisten-Nr. 10) auf.

Auch die deutsche Nummer eins Eva Lys und Olympiasiegerin Belinda Bencic wollen sich auf der Anlage des TC Bad Homburg Schwung für Wimbledon holen. Das wichtigste Tennisturnier der Welt beginnt am 30. Juni an der Church Road in London, zwei Tage nach dem Finale im Kurpark.