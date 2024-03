Laura Nolte und Kim Kalicki liegen nach den ersten beiden WM-Läufen im Zweierbob auf den Plätzen zwei und drei. Der Rückstand auf die Führende Lisa Buckwitz ist allerdings minimal.

Bob-Stars Nolte und Kalicki: Duell on Ice | hessenschau Sport vom 01.03.2024

Die drei deutschen Zweierbobs liegen nach zwei von vier WM-Läufen in Winterberg deutlich vor der internationalen Konkurrenz auf Medaillenkurs. Lisa Buckwitz geht als Führende in die zwei entscheidenden Läufe am Samstag. Das vorläufige Podium komplettieren Laura Nolte, die in Frankfurt trainiert, und Kim Kalicki aus Wiesbaden mit Rückständen von 0,04 und 0,06 Sekunden.

Die US-Amerikanerin Kaysha Love liegt auf Rang vier bereits 0,72 Sekunden zurück, Medaillen für Nolte und Kalicki sind also sehr wahrscheinlich.

Zwei Mal Bahnrekord im ersten Lauf

Bereits im ersten Lauf hatte sich eine deutsche Dominanz beim Heim-Wettbewerb abgezeichnet. Nolte zauberte mit der Startnummer eins einen Bahnrekord in die Eisrinne, Kalicki folgte und unterbot die Zeit prompt. Im zweiten Durchgang setzte sich dann aber Buckwitz an die Spitze. "Uns war von vornerein klar, dass das ein richtiger Kampf wird", sagte Kalicki im Anschluss am hr-Mikrofon. "Es ist noch alles drin."

Die beiden abschließenden Läufe finden am Samstag ab 14.30 Uhr statt. Vergangene Woche hatte Nolte im Monobob den WM-Titel geholt, Buckwitz wurde Dritte. Kalicki hatte, auch aufgrund ihres gerissenen Meniskus, keine Medaille einfahren können.