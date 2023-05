Abwehrspielerin Camilla Küver wird die Eintracht Frankfurt Frauen im Sommer verlassen.

Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, schließt sich die 19-Jährige dem VfL Wolfsburg an. Küvers Vertrag läuft im Sommer aus. Die gebürtige Bad Sodenerin spielt bereits seit 2017 in Frankfurt. Für die erste Mannschaft absolvierte sie 43 Pflichtspiele.