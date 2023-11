Die Löwen Frankfurt verlieren im direkten Playoff-Duell gegen Schwenningen in der Overtime und rutschen in der DEL-Tabelle ab. In der DEL2 darf zumindest Bad Nauheim feiern.

Die Löwen Frankfurt haben am Freitagabend einen Dämpfer im Rennen um die DEL-Playoffs erlitten. Die Bornheimer verloren gegen Tabellennachbar Schwenningen mit 3:4 in der Overtime und rutschten damit auf Platz acht ab. Die Löwen hatten zuvor dank Treffern von Matushkin, Rowney und Lajunen einen 0:3-Rückstand aufgeholt.

In der DEL2 gab es aus hessischer Sicht zumindest einen Sieg: Der EC Bad Nauheim setzte sich mit 4:3 bei den Eisbären Regensburg durch. Keinen Grund zum Feiern hatten entgegen die Kassel Huskies. Die Nordhessen verloren mit 2:3 gegen Ravensburg.