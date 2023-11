Martin Schindler aus Rodgau-Jügesheim hat bei der Darts-WM in London (ab. 15.Dezember) in der ersten Runde ein Freilos.

Das ergab die Auslosung am Montag. In Runde zwei bekommt er es entweder mit Jermaine Wattimena (Niederlande) oder der Zweiten der Frauen-Weltrangliste, Fallon Sherrock (England) zu tun. Dragutin Horvat (Kassel) trifft in Runde eins auf den Belgier Mike De Decker.