Die Darts-WM in London ist vom Weltverband PDC zeitgenau angesetzt worden.

Der Rodgauer Martin Schindler bestreitet sein Zweitrundenmatch nach einem Freilos zum Auftakt am 23. Dezember (20 Uhr), wie aus den Ansetzungen am Mittwoch hervorgeht. Gegner wird der Sieger der Partie Martin Lukeman aus England und dem Japaner Nobuhiro Yamamoto.

Als erster Deutscher im Alexandra Palace in London auftreten wird Florian Hempel, der es am 16. Dezember (22 Uhr) mit dem Engländer Keegan Brown zu tun bekommt. Bis zur dreitägigen Weihnachtspause werden bei der WM (15. Dezember bis 3. Januar) die erste und die zweite Runde ausgespielt. Am ersten Abend spielt in Peter Wright aus Schottland traditionell der Titelverteidiger.