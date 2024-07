Sportvereine bleiben bei vielen jungen Menschen in Deutschland beliebt.

Rund die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren ist zu Beginn des Jahres 2023 Mitglied in einem Sportverein gewesen. Damit betrieben 7,6 Millionen (50 Prozent) der rund 15,1 Millionen Kinder und Jugendlichen Sport in einem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) registrierten Sportverein, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil war zudem fast genauso hoch wie vor 20 Jahren, als rund 8 Millionen (49 Prozent) Kinder und Jugendliche Mitglied in einem Sportverein waren. Damals gab es noch insgesamt 16,2 Millionen junge Menschen.