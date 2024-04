Es war ein nervenaufreibendes erstes Spiel in der Finalserie der DEL 2. Am Ende triumphierten die Kassel Huskies über Regensburg in der Overtime. Sie kommen dem großen Traum vom Aufstieg einen Schritt näher.

Die Kassel Huskies haben am Freitagabend in der "Best of seven"-Serie im Finale der DEL2 mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) gegen Regensburg in der Verlängerung gewonnen. In der 50. Minute gelang Ryan Olsen der erlösende Treffer zum 1:0, doch kurz vor dem Ende glich Regensburgs Abbott Girduckis aus. Wiederum Olsen sorgte nach 50 Sekunden in der Verlängerung für den Sieg.

Es war ein intensives Spiel, in dem sich die Hessen Vorteile verschafften. Im ersten Drittel verzeichneten sie ein Plus bei den Schüssen (13:9), ein vermeintlicher Treffer in der 19. Minute wurde durch den Videobweis annulliert. In einer engen Partie machten die Keeper ihre Sache auf beiden Seiten gut. So stand es auch nach 40 Minuten 0:0.

"Würde der Region alles bedeuten"

Das Spiel lebte von der Spannung und der großartigen Atmosphäre der 5.700 Zuschauer. Dann schob Olsen ein. Direkt in der 51. Minute mussten die Schlittenhunde eine gute Gelegenheit der Gäste überstehen. Eine Minute vor dem Ende fiel dann der Ausgleich. Der Kanadier Olsen beendete aber früh in der Verlängerung die Nerenschlacht. "Kassel Huskies olé", jubelten die Fans in der Halle.

Am Sonntag geht es mit Spiel 2 der Finalserie in Regensburg weiter. Die Huskies dürfen also weiter vom Aufstieg träumen. Geschäftsführer Paul Sinizin hatte vor der Partie am hr-Mikro gesagt: "Das würde der Region alles bedeuten."

