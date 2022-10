Im letzten Drittel holen die Löwen Frankfurt den Heimsieg gegen Nürnberg, Spieler des Spiels ist Brendan Ranford. In der DEL2 erwischt Bad Nauheim einen Sahnetag.

Heimsieg für die Löwen Frankfurt: Das Team gewann am Freitagabend in der DEL gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 5:3 und ist nach zuletzt zwei Niederlagen damit zurück in der Erfolgsspur. Der gefeierte Mann war Brendan Ranford, der vier der fünf Frankfurter Treffer erzielte. Das fünfte Tor steuerte Ryon Moser bei.

In der zweiten Drittelpause hatten die Löwen noch mit 2:3 zurückgelegen, furiose letzte 20 Minuten brachten aber doch noch den Sieg. In der Tabelle bedeutet das aktuell Platz sieben.

Siege für Bad Nauheim und Kassel

Auch in der DEL2 gab es hessische Erfolge zu feiern: Der EC Bad Nauheim erwischte einen Sahnetag und besiegte Heilbronn mit 7:2, wobei Bad Nauheim schon nach zwei Dritteln mit 7:0 vorne lag. Die Kassel Huskies gewannen mit 3:2 in Landshut und schoben sich so auf den zweiten Tabellenplatz vor.