In der DEL haben die Löwen Frankfurt den Nürnberg Ice Tigers keine Chance gelassen und einen klaren Sieg eingefahren. Auf den zwischenzeitlichen Rückschlag reagierten die Hessen stark.

Klare Sache am Sonntagabend in der DEL: Die Löwen Frankfurt haben mit 6:2 die Nürnberg Ice Tigers deutlich geschlagen und damit den dritten Sieg in Folge eingefahren.

Von Beginn an waren die Hessen das bessere Team und konnten durch die Tore von Ben Blood (7.) und Joe Cramarossa (14.) die Weichen schon früh auf Sieg stellen. Im zweiten Drittel keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Daniel Schmölz den 2:1-Anschlusstreffer erzielte (26.).

Frankfurt reagiert auf Gegentreffer mit Doppelschlag

Frankfurt reagierte auf den Gegentreffer aber stark und setzte sich durch die Treffer von Dominik Bokk (27.) und Maksim Matushkin (28.) direkt wieder ab. In der Folge hatten die Hessen mehr von der Partie, auch deswegen, weil die Gäste immer wieder kleine Strafen bekamen und so in Unterzahl agieren mussten.

Im letzten Spielabschnitt wurde es dann deutlich: Erst traf Löwen-Verteidiger Ville Lajunen (41.), ehe kurz darauf Matushkin zum zweiten Mal an diesem Abend einnetzte (45.). Dass die Gäste kurz vor Schluss zum 6:2 durch Justus Böttner noch trafen (59.), fiel nicht mehr groß ins Gewicht.

Dritter Sieg in Folge für die Löwen

Durch den dritten Sieg in Folge klettern die Löwen auf den achten Rang - dieser würde die Pre-Playoffs bedeutet, aber noch stehen einige Spieltage an. Als nächstes empfangen die Frankfurter am Freitag (19.30 Uhr) in ihrer Eissporthalle am Ratsweg den Tabellennachbarn aus Köln.