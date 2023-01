Ryan Olsen von den Löwen Frankfurt beim Spiel in Bietigheim

Löwen siegen nach Blitzstart in Bietigheim

Die Löwen Frankfurt bringen dieses Mal ihre Führung über die Zeit und feiern einen Auswärtssieg. Bad Nauheim kassiert in der DEL2 dagegen eine Niederlage.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL einen Sieg eingefahren. In Bietigheim gewannen sie am Freitagabend mit 2:1.

Der erste Treffer durch Carter Rowney fiel bereits nach 57 Sekunden. Zu Beginn des Schlussdrittels erhöhte Jerry D'Amigo auf 2:0. Bietigheim gelang noch der Anschlusstreffer, aber im Gegensatz zum Spiel gegen Augsburg am vergangenen Mittwoch brachten die Löwen den Sieg dieses Mal ins Ziel.

Bad Nauheim verliert

In der DEL2 verspielte der EC Bad Nauheim dagegen ein 2:0 und unterlag Ravensburg mit 2:4. Die Kassel Huskies stehen zur Stunde noch in Regensburg auf dem Eis.