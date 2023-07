Die Löwen Frankfurt starten mit einem Heimspiel in die DEL-Saison 2023/24.

Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Spielplan hervor. Die Löwen empfangen demnach am Freitag, 15. September, die Iserlohn Roosters zum Saisonauftakt. Zwei Tage später sind die Löwen dann bei den Augsburger Panthern gefordert. Auf die Frankfurter Kufen-Cracks warten 52 Spiele in der regulären Saison plus eventuell noch weitere Partien in der Post-Season. Die erste Playoff-Runde beginnt am 10.03.2024. Das letztmögliche DEL-Spiel der Saison wäre Spiel sieben um die Meisterschaft am 30.04.2024.