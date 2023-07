Carter Rowney hat seinen Vertrag in Frankfurt verlängert.

Carter Rowney hat seinen Vertrag in Frankfurt verlängert. Bild © Imago Images

Löwen starten mit voller Kapelle in die Vorbereitung

Die Sommerpause der Löwen Frankfurt neigt sich dem Ende zu: Diese Woche starten für den Eishockey-Erstligisten die Vorbereitungen für die neue DEL-Saison. Auch ein ehemaliger NHL-Stürmer wird dabei sein.

Nach dem Klassenerhalt ist vor dem nächsten Klassenerhalt? Wenn es nach Matti Tiilikainen geht, lautet die Antwort auf diese Frage: ja. Der neue Headcoach der Löwen Frankfurt möchte - im Vergleich zur Vorsaison und dem Ligaverbleib in der DEL - aber noch mehr erreichen: "Unser Ziel ist, dass wir noch besser sind als vergangene Saison. Es wird eine spannende Saison und wir wollen ein Team sein, das schwer zu schlagen ist", so Tiilikainen bei seiner Vorstellung selbstbewusst.

Um dieser Kampfansage möglichst gerecht zu werden, starten die Löwen diese Woche in die Vorbereitungen für die kommende DEL-Saison: Verschiedene medizinische Untersuchungen und Leistungstests stehen für diejenigen Spieler an, die schon in Frankfurt sind. Anfang August wird dann das komplette Team mit den Vorbereitungen beginnen.

Deutliche Verstärkung in der Abwehr

Neben dem neuen Trainer Tiilikainen wird es auch auf dem Eis einige neue Gesichter geben. Insbesondere für die Verteidigung haben die Löwen mit Ville Lajunen, Maksim Matushkin, Ben Blood und zuletzt Mike Schmitz einige Zugänge für die neue Spielzeit vermeldet. Damit umfasst der Kader insgesamt acht Verteidiger.

Für die Offensive sind Cody Kunyk und Eugen Alanov neu nach Frankfurt gekommen. Zudem haben die Löwen den Kanadier Carter Rowney langfristig gebunden. Wie der Verein Anfang Juli bekannt gab, hat der ehemalige NHL-Flügelspieler einen Vertrag bis zur Saison 2025/2026 bei den Hessen unterschrieben.

Ehemalige NHL-Stürmer Joe Cramarossa kommt

Und noch ein weiterer ehemaliger NHL-Spieler wird nächste Saison für die Löwen aufs Eis gehen: Der Verein gab am Montag die Verpflichtung von Joe Cramarossa bekannt. Der 30 Jahre alte Stürmer stand zuletzt bei Adler Mannheim unter Vertrag, ging zuvor bei Minnesota Wild in der amerikanischen NHL auf Torejagd und könnte der letzte Neuzugang für die Löwen in der Sommerpause sein.

"Er kann sicherlich als Vorbild, vor allem auch für die jüngeren Spieler in unserem Kader, dienen", sagte Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Cramarossa bringe "die spielerische Klasse mit, um ein Top 6-Stürmer in der DEL zu werden".