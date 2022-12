Die Löwen Frankfurt haben in der DEL eine bittere Heimpleite nach Penaltyschießen gegen die Grizzlys Wolfsburg hinnehmen müssen.

Die Löwen Frankfurt haben am Donnerstagabend eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen den Tabellennachbarn aus Wolfsburg verloren die sechstplatzierten Hessen denkbar knapp mit 4:5 nach Penaltyschießen. Dominik Bokk hatte die Löwen früh in Führung gebracht, in der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Zunächst drehte Wolfsburg die Partie, die Löwen glichen im weiteren Spielverlauf mehrfach aus. So auch in der 20. Minute des dritten Drittels, als alles schon nach Heimniederlage aussah, Nathan Burns mit seinem Treffer zum 4:4 aber doch noch die Overtime erzwang. Im folgenden Penaltyschießen bewiesen die Gäste dann aber die besseren Nerven und konnten das Spiel doch noch gewinnen.