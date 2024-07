Die Löwen Frankfurt haben "das fehlende offensive Puzzlestück" für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefunden.

Davon ist zumindest Sportdirektor Daniel Heinrizi überzeugt. Der Schwede Linus Fröberg schließt sich den Hessen an. Der 31 Jahre alte Center soll bei den Löwen eine Führungsrolle übernehmen. "Die Löwen wollen sich weiterentwickeln und ich will ein Teil dieser Entwicklung sein", so Fröberg.