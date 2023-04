Die Sensation ist perfekt: Der EC Bad Nauheim schlägt die Kassel Huskies und steht im Finale um die DEL2-Meisterschaft. Jetzt wollen die Roten Teufel endgültig Geschichte schreiben.

Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins – als die Anzeigetafel im Bad Nauheimer Colonel Knight Stadion die letzten Sekunden anzeigte, zählten die 4.500 Fans der Mittelhessen lautstark mit runter. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Auf der Tribüne lagen sich die Fans in den Armen, auf dem Eis die Spieler - zum ersten Mal seit dem Aufstieg 2013 steht der EC Bad Nauheim sensationellerweise im Finale um den DEL2-Meistertitel.

"Heute feiern wir in der Kabine, wir sind super happy", jubelte Bad Nauheims Goalie Felix Bick nach der Partie im Gespräch mit dem hr-sport. 8:2 in Spiel sechs gegen den großen Aufstiegsfavoriten aus Kassel, der die Hauptrunde noch so dominiert und die Tabelle mit sage und schreibe 38 Punkten Abstand vor dem Zweiten angeführt hatte – da kann man schon mal die Korken knallen lassen.

"Die Stimmung war unfassbar"

"Wir sind unfassbar stolz, dass wir das erreichen konnten, was wir erreicht haben. Die Stimmung war unfassbar und das Spiel war richtig, richtig gut", sagte Trainer Harry Lange nach dem Spiel. Auch ein zweifache Führung der Huskies brachte Langes Team nicht aus dem Konzept, angeführt von Viererpacker Taylor Vause sorgten die Roten Teufel für erstaunlich klare Verhältnisse. "Das Ergebnis ist sehr hoch, Kassel hatte viele Spielanteile. Wir haben im Powerplay Tore geschossen, waren in Unterzahl super. Wir sind einfach froh, dass es geklappt hat", resümierte Bick.

Eine Sensation mit Ansage, denn die Bad Nauheimer zeigten sich über die gesamte Halbfinaleserie mehr als auf Augenhöhe mit dem Favoriten aus Nordhessen, bereits am Samstag hätten die Roten Teufel den Finaleinzug klarmachen können. Umso verdienter dann der Sieg in Spiel sechs am Montag. Aus finanziellen Gründen haben die Hessen übrigens keine DEL-Lizenz für den Aufstieg im Falle eines Titelgewinns beantragt.

"Wir wollen weiter siegen"

"Wir hoffen, dass wir im Finale noch einen draufsetzen können", so Lange. "Wir wollen weiter siegen", sagt auch Bick, der angesichts des Finaleinzugs fast ein wenig fassungslos wirkte. "Man wünscht sich das, glaubt daran und arbeitet daran, aber wenn es dann passiert, muss man es erst einmal ein bisschen sacken lassen."

Am Sonntag geht es für den EC Bad Nauheim zum ersten Spiel der Finalserie nach Ravensburg, am Dienstag steht dann das erste Heimspiel an. Zunächst wird aber noch ein wenig gefeiert. "Heute und morgen wird das genossen, dann bereiten wir uns vor. Wir wollen so weitermachen", gab Bick direkt die Richtung vor. Denn so viel ist klar: Wer so weit kommt, will dann auch endgültig Geschichte schreiben.