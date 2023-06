Im Januar war Kristian Hufsky nach Kassel gewechselt, nun steht fest: Er wird weiterhin für die Huskies spielen.

Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Goalie Kristian Hufsky verlängert. Das haben die Nordhessen am Donnerstag bekannt gegeben. Der 24-Jährige war im Januar nach Kassel gewechselt und wird in der kommenden Spielzeit das Torhüter-Trio der Schlittenhunde komplementieren. "Kristian ist ein junger talentierter Torhüter, der seine Qualität bereits in der DEL2 gezeigt hat. Durch seine Weiterverpflichtung können wir nun auf drei starke Goalies zurückgreifen und sind auch in der kommenden Saison wieder auf alle Unwägbarkeiten vorbereitet", sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs zur Vertragsverlängerung.