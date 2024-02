Die Löwen Frankfurt denken auch im DEL-Abstiegskampf an die kommende Saison und verlängern mit Nationalspieler Dominik Bokk. Der Stürmer gehört zu den Leistungsträgern des Teams.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Bokk hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Löwen Frankfurt um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine dritte Saison bei den Bornheimern. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Montag mit.

Freude bei Fritzmeier und Bokk

Der 24 Jahre alte Stürmer war 2022 zu den Hessen gewechselt und hat seitdem in 88 Pflichtspielen 33 Tore und 44 Vorlagen verbucht. "Er hat sich in dieser Saison sehr gut weiterentwickelt. Vor allem in der Zeit, als es für ihn persönlich lange Zeit nicht gut lief, hat er mentale Stärke bewiesen", sagte Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Für Bokk selbst stand ein Abschied von den Löwen nie zur Debatte, wie er betonte: "Die Vertragsverlängerung war für mich eine leichte Entscheidung. Ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt und bin stolz, dass ich ein weiteres Jahr für die Löwen spielen kann."

Löwen im Abstiegskampf

Bokk war 2018 im NHL-Draft an Position 25 gezogen worden, kam aber nie in der nordamerikanischen Profiliga zum Einsatz. Der gebürtige Schweinfurter wechselte zunächst nach Schweden und kam dann über die Eisbären Berlin nach Frankfurt.

Die Löwen Frankfurt befinden sich aktuell in der DEL im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz beträgt nur noch zwei Punkte.