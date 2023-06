Die Löwen Frankfurt sind auch in der kommenden Saison eine von 14 Mannschaften in der höchsten deutschen Eishockey-Liga.

Alle 14 Vereine haben die Lizenz für die Jubiläumssaison 2023/24 erhalten. Dies gab die Deutsche Eishockey Liga am Donnerstagnachmittag bekannt. Somit sind auch die Löwen Frankfurt in der ab dem 14. September beginnenden DEL-Saison am Start. Der neue Spielplan wird ab kommenden Montag, den 3. Juli, präsentiert.