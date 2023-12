Keine Punkte für die Löwen Frankfurt. Die Augsburger Panther konnten sich trotz Rückstandes bei den Hessen durchsetzen.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag in der DEL ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Vor eigenem Publikum unterlagen sie den Augsburger Panther mit 2:4.

Löwen Frankfurt können Führung nicht verteidigen

Den Hessen reichte die Führung durch Cameron Brace nach acht Minuten nicht aus, die Gäste drehten die Begegnung. Als die Löwen in der Schlussminute durch Julian Napravnik noch einmal auf 2:3 herankamen, entschieden die Augsburger im Gegenzug. Der bisherige Tabellenvorletzte hat die Frankfurter somit überrascht.

In der DEL2 duellieren sich aktuell noch die Kassel Huskies mit Kaufbeuren, der EC Bad Nauheim tritt bei den Ravensburg Towerstars an.