Die Löwen Frankfurt haben ihren neuen Trainer gefunden. Die Suche war eigentlich auch gar nicht schwer. Denn der Finne Matti Tiilikainen war nach seinem letzten Engagement bei den Hessen nie so richtig weg.

Nun ist es offiziell: Der Finne Matti Tiilikainen kehrt drei Jahre nach seinem Abschied zu den Löwen Frankfurt zurück und wird erneut Trainer beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 35-Jährige, von 2018 bis 2020 bei den Hessen in der DEL2 hinter der Bande, erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilten die Löwen am Donnerstag mit und bestätigten das, was mehrere Medien bereits zu Wochenbeginn berichtet hatten.

Mitgefiebert und mitberaten

So richtig weg war Tiilikainen in den vergangenen drei Jahren aber nie. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier blieb im stetigen Kontakt mit dem Finnen. Und mehr noch: "Er besuchte uns im Aufstiegsjahr, hat mit uns mitgefiebert und sogar inoffiziell beratend bei der Rückkehr von wichtigen Aufstiegsfaktoren, wie Brett Breitkreuz und Adam Mitchell, mitgewirkt", verriet Fritzmeier.

Nun ist Tiilikainen, der zuletzt die U16-Nationalmannschaft in Finnland betreut hatte, also wieder in offizieller Funktion bei den Hessen tätig – und freut sich schon riesig darauf. "Der Klub hat großartige Arbeit geleistet und die ersten erfolgreichen Schritte in der DEL gemacht. Jetzt wollen wir gemeinsam die nächsten, wichtigen Schritte angehen", sagte Tiilikainen, der offizielle "Wunschtrainer" von Fritzmeier.

Nachfolger von Gerry Fleming

In Frankfurt folgt der Finne auf den Kanadier Gerry Fleming, der den Klub nach Platz zehn in der Hauptrunde und dem damit verbundenen Klassenerhalt verlassen hatte. Frankfurt war zur Saison 2022/23 aufgestiegen.