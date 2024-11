Die Löwen Frankfurt müssen lange Zeit ohne ihren zweitbesten Scorer auskommen. Dominik Bokk fällt verletzt aus und reißt eine Lücke im Angriff. In der Abwehr gibt es dafür einen Neuzugang.

Veröffentlicht am 29.11.24 um 15:01 Uhr

Die Löwen Frankfurt müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lange ohne Nationalspieler Dominik Bokk auskommen. Der Stürmer hat nach Klubangaben eine "schwerwiegende Unterkörperverletzung" erlitten und wird Anfang kommender Woche operiert. Voraussichtlich fehlt der 24-Jährige seiner Mannschaft drei Monate.

Der Schweinfurter Bokk, 2018 in der nordamerikanischen Profiliga NHL von den St. Louis Blues an Position 25 gedraftet, verletzte sich am vergangenen Dienstag im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (4:3). Mit 48 Scorerpunkten ist er der gefährlichste Frankfurter Angreifer hinter Carter Rowney (55).

Verteidiger Welinski kommt

Derweil gaben die Löwen die Verpflichtung von Verteidiger Andy Welinski bekannt. Der 31-jährige US-Amerikaner wechselt aus der AHL von den Utica Comets an den Main. Welinski hat 46 NHL-Spiele für die Anaheim Ducks absolviert.