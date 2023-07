Carter Rowney bleibt bis 2025/26 bei den Löwen. Das gab der Eishockey-Klub am Freitag bekannt.

Bereits im Februar hatte Rowney für die kommende Spielzeit verlängert, nun wird das Engagement für die zwei darauffolgenden Spielzeiten ausgedehnt. "Carter ist der Motor unserer Mannschaft. Er hat ein außergewöhnliches Signal gesendet", so Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Der 34-Jährige selbst sagte: "Wir freuen uns darauf, für eine längere Zeit an einem Ort und für die nächsten Jahre Teil dieser Organisation zu sein." Rowney war in der abgelaufenen Saison der ligaweite Dauerläufer auf dem Eis.