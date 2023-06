European League of Football

Am Samstag bestreiten die Footballer der Galaxy ihren Heimauftakt. Die Verantwortlichen freuen sich jetzt schon über den Zuspruch und setzen voll auf Sieg. Freude bereiten ihnen außerdem die neuen Straßenbahnen in Frankfurt.

Thomas Kösling, der Head Coach von Frankfurt Galaxy, hat eine klare Botschaft vor dem Heimauftakt am Samstag in der European League of Football (ELF) gegen die Paris Musketeers (18 Uhr): "Die lila Hölle wird brennen", sagt Kösling im Gespräch mit dem hr-sport. Nach einer Niederlage bei Rhein Fire und einem Sieg bei den Fehervar Enthroners gehen die Frankfurter mit einer ausgeglichenen Bilanz ins Spiel.

"Das erste Spiel war ein bisschen ernüchternd, aber auswärts bei Rhein Fire ist auch ein echter Brocken. Im zweiten Spiel haben wir uns trotz der Ausfalls unseres Quarterbacks wieder am eigenen Schopfe herausgezogen", sagt Kösling. Nach der Verletzung von Jakeb Sullivan hat die Galaxy mit Steve Cluley Ersatz gefunden.

Siegpflicht bei den Heimspielen

Für den Coach ist ein Sieg vor eigener Kulisse nun Pflicht: "Die Heimspiele müssen wir halt gewinnen, diese Auftritte sind die wichtigsten in der Saison. Da dürfen wir uns keinen Lapsus erlauben." Mut macht ihm dabei die Statistik, dass die Galaxy in den vergangenen zwei Jahren nur ein Heimspiel verloren hat - und dabei auch Granden wie die Vienna Vikings geschlagen hat.

Bis zu 7.000 Zuschauer werden am Samstag am Bornheimer Hang erwartet, die Sitzplätze sind schon ausverkauft. Kösling freut sich auf ein "großes Familien-Fest", bei dem man von der Lautstärke überrascht sein werde. "Mit diesem tollen Zuspruch haben wir noch gar nicht gerechnet", pflichtet Geschäftsführer Eric Reutermann bei. Und erklärt: "Wir versuchen zu wachsen wie ein Start-Up. Wir haben das im Sponsoring, Hospitality und bei den Tickets um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschafft."

NFL-Hype kurbelt auch Galaxy an

Die Verantwortlich hoffen auch darauf, vom Hype durch die NFL zu profitieren. Im November werden zwei Spiele der US-amerikanischen Liga in Frankfurt stattfinden. Kösling sah schon mit großer Freude in der Stadt die Straßenbahnen mit den Hinweisen auf die Spiele fahren und Frankfurter mit Football-Trikots durch die Straßen laufen. "Es wird aber genug Leute geben, die noch nicht durch die Oberfläche gedrungen sind. Wenn die NFL dann kommt, wird das Grundinteresse weiter steigen. So hoffen wir, mehr Fans überzeugen zu können."

Und wer die Stars aus der weiten Welt hautnah sieht, der wird auch Gefallen an den hiesigen Sportlern bekommen, so lautet der Plan. Kösling wirbt: "Die NFL thront über allem, das ist die beste Profi-Liga der Welt. Aber: Wir spielen den besten American Football außerhalb des amerikanischen Kontinents." Davon können sich die Zuschauer schon am Samstag ein Bild machen.