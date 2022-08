European League of Football

Die Frankfurt Galaxy hat ihr Spiel in der European League of Football gegen Tirol gewonnen. Die Chancen der Hessen auf die Playoffs sind dennoch gering.

Die Frankfurt Galaxy hat ihr Spiel in der European League of Football gegen Tirol gewonnen. Vor 6.100 Zuschauern schug die Galaxy die Österreicher mit 36:33. Ärgerlich: Weil die Hessen das Hinspiel mit 17:23 verloren haben, bleiben sie aufgrund des direkten Vergleichs in der Tabelle hinter Tirol.

Im Rennen um die Playoffs ein Rückschlag. Denn nun brauchen die drittplatzierten Hessen am letzten Spieltag doppelte Schützenhilfe: Während die Galaxy einen Sieg benötigt, müssen Tirol gegen Berlin und Rhein Fire gegen Leipzig verlieren. Die Chancen auf die Playoffs sind für die Hessen damit nur noch marginal.