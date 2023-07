Die Siegesserie geht weiter: Am Samstagabend war die Frankfurt Galaxy auch in Mailand erfolgreich. Dabei machte ein gebürtiger Frankfurter von sich reden.

Die Frankfurt Galaxy hat am Samstagabend in der ELF bei den Milano Seamen mit 40:33 gewonnen. Damit setzten die Hessen ihre Erfolgsserie fort und gewannen das vierte Spiel in Serie.

Nach einem 7:13-Rückstand nach dem ersten Quarter war es vor allem Nico Strahmann zu verdanken, dass die Galaxy wieder zurückkam. Dem Slot Receiver und gebürtigem Frankfurter gelangen drei Touchdowns. So führte die Galaxy zur Halbzeit mit 20:16, nach dem dritten Viertel mit 30:23. Beim Stand von 40:33 kurz vor dem Ende bejubelten die Frankfurter dann eine wichtige Interception von Cornerback Jamalcolm Liggins.

Weiter gehts gegen Hamburg

In der kommenden Woche steht für die Frankfurter wieder ein Heimspiel gegen die Hamburg Sea Devils an. Der Kick-off am 16. Juli wurde nun auf 16:25 Uhr angesetzt.