Der ehemalige Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel aus Heppenheim hält Lewis Hamilton für den Größten aller Zeiten.

Auch sein ehemaliger deutscher Titelrivale Sebastian Vettel hat Lewis Hamilton nach dessen historischem Sieg bei seinem Formel-1-Heimrennen in Silverstone gratuliert. "Goat", schrieb der Heppenheimer bei Instagram zu einem Foto, das den britischen Rekordweltmeister mit dem Union Jack jubelnd zeigte - G.O.A.T. ist die englische Abkürzung für "Größter aller Zeiten".

Hamilton gewann am Sonntag nach einer beeindruckenden Leistung den Großen Preis von Großbritannien. Es war sein neunter Sieg in Silverstone. So viele gelangen keinem anderen Fahrer in der Königsklasse des Motorsports auf ein und derselben Strecke.