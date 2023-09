Galaxy verpasst Gruppensieg in der Western Conference

Am letzten Spieltag wollte die Frankfurt Galaxy dem Rivalen aus Düsseldorf den ersten Platz in der Western Conference entreißen. Am Ende musste sie sich vor einer Rekordkulisse allerdings geschlagen geben.

Nichts war es mit dem Coup für die Frankfurt Galaxy: Gegen Rhein Fire aus Düsseldorf verlor sie am Sonntagabend mit 38:48. Damit gewinnt der Erzrivale die Gruppe in der Western Conference, der Galaxy bleibt Platz zwei.

Leon Helm eröffnete am Bornheimer Hang für die Galaxy mit einem Touchdown den Punktereigen. Knackpunkt war dann das zweite Viertel, das die Gäste mit 21:7 für sich entscheiden konnten.

Neuer Zuschauerrekord

Angetrieben von 10.027 Fans - ein neuer Rekord für die Galaxy - blieben die Men in Purple zwar dran, ein Sieg höher als die Hinspiel-Niederlage von 9:33 gegen Düsseldorf war allerdings nicht zu erreichen. Den hätte es aber gebraucht, um Rhein Fire den ersten Platz doch noch zu entreißen.

In die Post Season geht es für die Frankfurter dennoch: Als Zweiter der Western Conference genießen sie im Viertelfinale Heimrecht, während Rhein Fire erst im Halbfinale einsteigt.