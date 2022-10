Am Sonntag wird in Frankfurt ab 10 Uhr wieder gelaufen.

Der Marathon hat Frankfurt am Sonntag fest im Griff. Wann es los geht, wer wohl als erstes ankommt und wo Sie das ganze Spektakel am besten verfolgen, erfahren Sie hier.

Am Sonntag ist es wieder soweit: Der Frankfurt Marathon kehrt aus der Corona-Pause zurück. Zwischen 15.000 und 17.000 Profi- und Hobby-Läufer werden alles daran setzen, die 42,195 Kilometer lange Strecke zu bezwingen – und zwar so schnell wie möglich. Das Mega-Event bringt natürlich einige Fragen mit sich. Der hr-sport beantwortet die wichtigsten.

Wann geht der Frankfurt Marathon los?

Der Startschuss ertönt um 10 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Anlage. Zu diesem Zeitpunkt gehen die ersten drei Startblöcke ins Rennen. Zehn Minuten danach startet die sogenannte zweite Welle mit den Blöcken vier bis sechs. Der Start für den Staffellauf ist um 10.35 Uhr.

Wer sind die Favoriten beim Frankfurt Marathon?

Das Rennen verspricht spannend zu werden. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gibt es gleich mehrere starke Athleten, die sich berechtigte Hoffnungen auf den Sieg machen dürfen.

Bei den Männern gibt es neun Läufer, die schon Zeiten unter 2:10 Stunden gelaufen sind. Die beiden schnellsten sind die Äthiopier Betesfa Getahun (2:05:28 Stunden) und Gebru Redahgne (2:05:58). Schnellster Deutscher im Feld ist Hendrik Pfeiffer, der sich fest vorgenommen hat, seine Bestzeit von 2:10:18 Stunden zu unterbieten.

Bei den Frauen ist das Rennen in der Spitze nicht minder spannend. Hier treten in Frankfurt gleich acht Frauen an, die eine Zeit von unter 2:25 Stunden vorweisen können. Die Kenianerin Sally Kaptich (2:21:09), die Äthiopierin Yeshi Chekole (2:21:17) und die Kenianerin Helah Kiprop (2:21:27) führen das Feld an. Für eine Überraschung könnte Laura Hottenrott sorgen. Die Nordhessin muss sich mit ihrer Bestzeit von 2:28:02 Stunden wahrlich nicht verstecken.

Wie verläuft die Strecke des Frankfurt Marathon?

Was den Marathon in Frankfurt so beliebt macht, ist seine flache Strecke. Nur 27,8 Höhenmeter machen die Läuferinnen und Läufer auf den etwas mehr als 42 Kilometern Strecke. Der Frankfurt Marathon gilt als drittschnellster City-Marathon der Welt und ist daher vor allem bei denjenigen beliebt, die gerne Bestzeiten jagen.

Los geht’s an der Messe Frankfurt. Nach mehreren Runden durch die Innenstadt laufen die Athletinnen und Athleten südlich des Mains durch Sachsenhausen, Niederrad und Schwanheim. Von dort geht es zurück über den Main nach Höchst und über Nied und die Mainzer Landstraße zurück nach Osten. Nach einem kleinen Schlenker durchs Europaviertel ist dann die Festhalle das Ziel.

Wo ist der beste Platz zum Zuschauen?

Den besten Platz schlechthin gibt es natürlich nicht, einige Hotspopts aber allemal. Natürlich ist das Messegelände rund um Start und Zieleinlauf in der Frankfurter Festhalle immer ein guter Platz, um den Athletinnen und Athleten noch einmal richtig Mut zu machen.

Aber auch die Hauptwache ist ein reizvoller Anlaufpunkt am Sonntag. Dort heizt hr1 Aktiven und Passiven gleichermaßen mit Musik ein. Auf einer Großbildleinwand verpassen Sie zudem nichts von alldem, was gerade andernorts Spannendes passiert.

Insgesamt gibt es bis zu 90 "Aktionspunkte" entlang der Strecke: mit Live-Musik, Verpflegung oder Moderation. Eine genau Übersicht der Aktionspunkte finden Sie hier .

Welche Sperrungen gibt es rund um den Frankfurt Marathon?

Ein Event dieser Größe kommt ohne Einschränkungen natürlich nicht aus. Zahlreiche Straßen im Innenstadtbereich sowie entlang der Laufstrecke sind am Sonntag von 7 Uhr bis teilweise 18 Uhr gesperrt. Eine detaillierte Übersicht über die Sperren gibt es hier .

Wo wird der Frankfurt Marathon übertragen?

Der Hessische Rundfunk begleitet das Lauf-Highlight des Jahres natürlich mit einer umfassenden Berichterstattung. Das hr-fernsehen steigt am Sonntag um 9.55 Uhr mit einem heimspiel! extra in die Übertragung ein. Die Übertragung endet um 14 Uhr.

Auch auf hessenschau.de kann das Rennen im Liveticker und im Livestream verfolgt werden. Letzterer bleibt sogar noch bis 16 Uhr mit einer Zieleinlauf-Kamera auf Sendung. Und auch der Radiosender hr1 berichtet den ganzen Tag immer wieder live über den Marathon.