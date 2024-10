Beim Frankfurt Marathon treten zahlreiche Spitzenathleten und tausende Hobbysportler an. Startschuss ist um 10 Uhr. Wer nicht live an der Strecke sein kann, ist im Programm des Hessischen Rundfunks bestens aufgehoben.

Wenn Sie den Frankfurt Marathon 2024 live verfolgen wollen, sind sie beim Hessischen Rundfunk genau richtig: Im Fernsehen, im Radio und auf hessenschau.de werden sie ausführlich rund um das große Lauf-Event in der Stadt informiert.

hr-fernsehen überträgt ab 9.55 Uhr

Um 10 Uhr fällt am Sonntag der Startschuss für den Frankfurt Marathon 2024 - und zwar live im hr-fernsehen, das bereits um 9.55 Uhr auf Sendung geht. Bis 12.30 Uhr widmen sich Kommentator Ralf Scholt und Leichtathlet Marc Tortell dem Elite-Rennen. Das gibt es natürlich auch auf hessenschau.de im Stream zu sehen. Dort folgen dann auch noch Nachberichte.

Videobeitrag So überträgt der hr den Frankfurt Marathon Video Frankfurt Marathon Bild © Mainova Frankfurt Marathon Ende des Videobeitrags

Zusammenfassung mit besonderen Geschichten

Eine Besonderheit gibt es am Abend: In einer einstündigen Zusammenfassung ab 18.30 Uhr im hr-fernsehen stehen die speziellen Geschichten im Vordergrund. So begleiten wir beispielsweise Olympia-Starterin Laura Hottenrott aus Kassel im Elite-Rennen, aber auch zahlreiche Amateur-Sportler und -Sportlerinnen.

Videobeitrag Frankfurterin Angelika Birkner nach Krebs zurück beim Marathon Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

So blicken wir auf Angelika Birkner aus Frankfurt, die vor sechs Jahren ihre persönliche Marathon-Bestzeit aufstellte und nur wenige Tage später die Diagnose Brustkrebs erhielt. Sie hat sich nun zurückgekämpft und ist beim Frankfurt Marathon 2024 am Start.

Zurückgekämpft hat sich auch Patrick Raguse aus Alzenau, der im Alter von 17 Jahren nach einem schweren Verkehrsunfall im Koma lag. Allen ärztlichen Prognosen zum Trotz läuft der heute 32-Jährige nun über die Marathon-Distanz.

Videobeitrag Das ist die Strecke vom Frankfurt Marathon Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

hr1 feiert Party an der Strecke

Und natürlich ist der Marathon auch Thema im Radio: hr1 wird den ganzen Tag über immer wieder live vom Event berichten. Der Sender ist außerdem an der Strecke am Opernplatz vertreten - mit Livemusik und 80er-Party.

Übrigens: Bereits in den Tagen vor dem Marathon wirft das Event bei uns schon seine Schatten voraus - online auf hessenschau.de/marathon und in unserer täglichen Sportsendung im hr-fernsehen (hessenschau sport, 17.55 Uhr).