Das Feld der Teilnehmenden beim Frankfurt Marathon 2024 ist hochkarätig wie selten: Bei den Männern gibt es Überraschungspotenzial, bei den Frauen viel Grund zur Vorfreude.

In den Elite-Rennen beim Frankfurt Marathon könnte es in diesem Jahr sehr spannend zugehen.

In den Elite-Rennen beim Frankfurt Marathon könnte es in diesem Jahr sehr spannend zugehen. Bild © Imago Images

Beim Frankfurt Marathon 2024 wackeln am Sonntag die Streckenrekorde: Zu schlagen sind 2:03:42 Stunden bei den Männern (aufgestellt von Wilson Kipsang 2011) und 2:19:10 bei den Frauen (aufgestellt von Valary Jemeli 2019). Das Starterfeld verspricht einen Kampf um neue Bestzeiten.

Zwar fehlt bei den Männern Brimin Misoi, der zuletzt zwei Mal in Folge in Frankfurt triumphieren konnte. Dafür bewerben sich gleich sieben Athleten mit persönlichen Bestzeiten unter 2:07 Stunden um seine Nachfolge. Der Schnellste ist Herpasa Negasa aus Äthiopien, der die Marathon-Distanz bereits in 2:03:40 absolviert hat – das würde knapp Frankfurt-Rekord bedeuten.

Weitere Informationen Der Frankfurter Marathon 2024 im hr-fernsehen Mit dem Hessischen Rundfunk sind sie auch beim diesjährigen Marathon wieder ganz nah dran. Das hr-fernsehen überträgt das ganze Rennen live. Schon um 9.55 Uhr geht es los mit den Vorberichten.



Sie möchten nicht das ganze Rennen sehen? Dann schalten Sie doch um 18.30 Uhr ein. In einer einstündigen Zusammenfassung stehen dann die ganz speziellen Geschichten des Marathons im Vordergrund.

Deutsche Starter nicht unter den Favoriten

Doch Negasa sitzen Kollegen wie der Kenianer Elisha Rotich im Nacken, der mit 2:04:21 ebenfalls einer der großen Favoriten ist. Auch Eric Kiptanui, Lencho Tesfaye, Aychew Bantie, Boki Asefa und Birhan Nebebew, die allesamt zum "Unter 2:07 Stunden"-Club gehören, werden gute Chancen eingeräumt.

Die aussichtsreichsten deutschen Starter sind Tom Thurley vom Potsdamer Laufclub und Jonathan Dahlke von Bayer Leverkusen – mit dem Kampf um die Plätze ganz vorne werden sie aber aller Voraussicht nach nichts zu tun haben.

Die Favoriten beim Frankfurt Marathon 2024:



Herpasa Negasa

Elisha Rotich

Eric Kiptanui

Jonathan Dahlke war bislang eher auf kürzeren Strecken unterwegs - wie hier über 5.000 Meter bei der Leichtathletik-DM. Bild © Imago Images

Vorfreude auf das Frauenrennen

Bei den Frauen sind die Veranstalter regelrecht euphorisch. "Wir hoffen, dass wir ein spannendes Rennen und Zeiten von unter 2:20:00 Stunden sehen werden. Vielleicht fällt sogar der Streckenrekord", frohlockte Renndirektor Jo Schindler.

Ein Grund für seine Vorfreude: Die Teilnahme der Äthiopierinnen Tigist Abayechew. Sie ist die schnellste Frau, die jemals in Frankfurt an den Start gegangen ist – mit einer persönlichen Bestleistung von 2:18:03 Stunden. Sollte sie diese Leistung, übrigens erbracht vor zwei Jahren in Berlin, wiederholen, wäre ihr ein Eintrag in die Geschichtsbücher des Frankfurt Marathon sicher.

Hottenrott mit guten Top-Ten-Chancen

Hinter Abayechew lauern fünf weitere Favoritinnen, die in ihrem Marathon-Leben bereits Zeiten unter 2:23 Stunden gelaufen sind, nämlich Yeshi Chekole, Shuko Genemo, Magdalyne Masai, Kidsan Alena und Meseret Meleka.

Mit Laura Hottenrott kommt die schnellste Europäerin im Feld aus Deutschland, genauer gesagt aus Kassel. Die 32-Jährige hat vor knapp einem Jahr ihre eigene Bestzeit auf 2:24:32 Stunden gedrückt und sich auch bei Olympia in Paris mit Platz 38 achtbar geschlagen. Beim Frankfurt Marathon 2024 wäre ein Platz unter den Top Ten keine Überraschung.

Die Favoritinnen beim Frankfurt Marathon 2024:



Tigist Abayechew

Yeshi Chekole

Shuko Genemo

Laura Hottenrott lieferte in Paris ein starkes Olympia-Rennen ab. Bild © Imago Images

Ehepaar im Elitefeld

Und dann wäre da noch eine ganz besondere Geschichte: Mit Jake Robertson und Magdalyne Masai ist ein Ehepaar im Elitefeld dabei. Sowohl der Neuseeländer als auch die Kenianerin könnten dabei durchaus um vordere Plätze mitkämpfen. Masais Schwester Linet ist übrigens ebenfalls am Start.

Der hr überträgt den Frankfurt Marathon 2024 am 27. Oktober ab 9.55 Uhr im Fernsehen. Außerdem gibt es einen Livestream auf hessenschau.de.