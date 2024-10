Wenn am 27. Oktober das Feld der Marathonläufer und -läuferinnen durch Frankfurt unterwegs ist, müssen vor allem Autofahrer mit Umleitungen rechnen. Wir geben einen Überblick über die Sperrungen.

42,195 Kilometer schlängelt sich das Feld der tausenden Teilnehmenden am Frankfurt Marathon 2024 am 27. Oktober durch die Stadt. Von Sonntagmorgen bis in den Nachmittag hinein sind deshalb zahlreiche Straßen gesperrt, Autofahrer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.

Dass der Marathon an diesem Tag in Frankfurt Vorrang hat, ist besonders an der Friedrich-Ebert-Anlage spürbar. Da sich hier sowohl der Start- als auch der Zielbereich befindet, gilt von 5 Uhr morgens bis 20 Uhr abends eine Sperrung. Die Mainzer Landstraße im Innenstadtbereich sowie die Neue Mainzer Straße sind von 9 Uhr an bis in den späten Nachmittag dicht.

Stundenlange Sperrungen entlang der Laufstrecke

Entlang der Laufstrecke, die über die Alte Brücke, in der Nähe des südlichen Mainufers entlang bis nach Höchst und dann über Nied und Griesheim zurück in Richtung Innenstadt führt, sind die Straßen jeweils für einige Stunden gesperrt. Teile von Sachsenhausen sind so etwa zwischen 10.15 Uhr und 13 Uhr betroffen, Gallus und Gutleutviertel zwischen 11.10 Uhr und 16 Uhr.

Eine Übersicht über die Sperrungen, auch aufgeschlüsselt nach einzelnen Straßen, haben die Veranstalter hier bereitgestellt .

Bürgertelefon gibt Auskunft über Sperrungen während des Marathons

Übrigens: Wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser, der Frankfurter Hauptbahnhof oder der Flughafen sind zu jeder Zeit erreichbar. Zahlreiche Straßenbahnen und Buslinien müssen in der Zeit des Marathons umgeleitet werden, S-Bahnen und U-Bahnen fahren aber ohne Einschränkungen.

Es wird zudem extra ein Bürgertelefon geschaltet, das über aktuellen Sperrungen und Verkehrsbehinderungen Auskunft gibt. Die Nummer 069 37 004 68 60 ist laut Veranstalter am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7.30 bis 16.30 Uhr erreichbar.