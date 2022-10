Ihn wollen am Sonntag alle zu Gesicht bekommen: denr Zieleinlauf in der Frankfurer Festhalle.

So überträgt der hr den Frankfurt Marathon

Am Sonntag ist es in Frankfurt wieder soweit: Die Läuferinnen und Läufer übernehmen die Stadt. Wer nicht auf oder an der Strecke ist, aber dennoch nichts verpassen möchte, greift auf die Übertragungsangebote des Hessischen Rundfunks zurück.

Frankfurt läuft, der Hessische Rundfunk überträgt. So ist es vor den Corona-Jahren und der damit verbundenen Marathon-Pause gewesen, so ist es auch in diesem Jahr wieder. Ob im Fernsehen, im Radio oder online: Wer den Marathon lieber verfolgt als mitläuft, wird beim Angebot des hr-sport sicher fündig.

Fitschen als Experte dabei

Das hr-fernsehen steigt am Renntag um 9.55 Uhr mit einem heimspiel! extra in die Übertragung ein, damit Sie auf keinen Fall etwas verpassen. Der Startschuss erfolgt dann fünf Minuten später.

Moderiert wird das Event von Ralf Scholt. Ihm zur Seite sitzt mit dem ehemaligen Langstreckenläufer Jan Fitschen auch in diesem Jahr wieder ein fachkundiger Experte. Die Übertragung endet um 14 Uhr.

Liveticker auf hessenschau.de

Wer auch dann noch nicht genug hat und Familie oder Freunde beim Zieleinlauf sehen möchte, der wechselt spätestens dann zu hessenschau.de. Bis 16 Uhr haben Athletinnen und Athleten Zeit, die Ziellinie in der Frankfurter Festhalle zu überqueren. So lange bleibt auch die Finisher-Kamera für die Online-Berichterstattung an.

Natürlich ist das komplette Rennen auch von Beginn an im Livestream zu sehen. Zudem berichtet hessenschau.de in einem Liveticker vom Geschehen vor Ort. Sie können online mitdiskutieren und ihre Fragen an Ralf Scholt und Jan Fitschen stellen.

Motivation mit hr1

Der Radiosender hr1 berichtet den ganzen Tag immer wieder live über den Marathon. Die Moderatoren und DJs des Senders sorgen mit der richtigen Musik entlang der Strecke wieder für gute Stimmung bei den Zuschauern und Motivation bei den Läufern.

Wie immer fährt das hr1-Streckenfahrzeug dem Läuferfeld voraus. Moderatorin Simone Reuthal holt beim Zieleinlauf in der Festhalle wieder zusammen mit Tausenden Zuschauern die letzten Energiereserven aus den Sportlern.

Und noch ein kleiner Profi-Tipp zum Schluss: Schauen Sie sich doch schon unter der Woche unsere Angebote auf hessenschau.de/marathon und in unserer täglichen Sportsendung im hr-fernsehen (hessenschau sport, 17.55 Uhr) an. Der Marathon wird dort seine Schatten bereits vorauswerfen.