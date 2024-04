Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter feiert Gesa Felicitas Krause ihr Hindernis-Comeback - und träumt von Olympia.

Krause: Comeback nach 645 Tagen Gesa Felicitas Krause geht ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Lola am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Suzhou/China wieder auf ihrer Lieblingsstrecke an den Start. Ihr bisher letztes Rennen über die Hindernisse hatte die Ehringshausenerin bei der WM 2022 in Eugene bestritten. Krauses erstes Ziel ist es, die Olympianorm von 9:23,00 Minuten zu erfüllen. Dafür hat sie bis Ende Juni Zeit. Alternativ bleibt die Möglichkeit, sich über die Weltrangliste für die Spiele in Paris zu qualifizieren. "Eine Medaille ist ein Traum, aber es gibt noch viele andere Schritte, die vorher absolviert werden müssen", sagte Krause.