Gesa Felicitas Krause steht nach ihrer Babypause wieder voll im Saft. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig schaffte es die Hessin über 3.000 Meter wieder ganz oben aufs Treppchen.

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist mit einer famosen letzten Runde bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig zum Titel über 3.000 m gestürmt. Nach ihrer Babypause siegte die 31-Jährige aus Ehringshausen in einem taktischen Rennen in 9:06,90 Minuten. Am Sonntag tritt Krause noch über die halbe Distanz an.

"Die Form ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird langsam", sagte sie am Hallenmikrofon: "Es ist ein ganz besonderer Weg zurück. Ich bin sehr stolz auf den Titel."

Doppelter Jubel in Wetzlar

Über 60 Meter siegten Kevin Kranz (6,61 Sekunden) bei den Männern und Rebekka Haase (beide Wetzlar/7,21) bei den Frauen. Europameisterin Gina Lückenkemper verzichtet in diesem Jahr auf die Hallensaison, ihr Fokus liegt auf den Freiluft-Highlights mit den Europameisterschaften in Rom und Olympia in Paris.