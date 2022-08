Frankfurt Universe hat am Sonntag bei den Allgäu Comets in der Football-GFL am elften Spieltag eine Niederlage einstecken müssen.

Am Ende hieß es 62:10 (16:0,14:0,16:7,16:3) für die Hausherren. In der Gruppe Süd 2 stehen die Frankfurter damit auf dem vierten Platz. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr geht es zum Derby zu den Marburg Mercenaries.