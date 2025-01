Großer Stern des Sports: TV Mainzlar landet auf Platz vier

Der TV Mainzlar darf sich zwar nicht über den "Großen Stern des Sports" in Golde freuen, sehr wohl aber über 1.000 Euro.

Veröffentlicht am 20.01.25 um 13:30 Uhr

Im Aktivpark Lumdatal des TV Mainzlar wird auch Fitnesssport gemacht.

Für Gold hat es nicht gereicht: Der TV Mainzlar, ein Turnverein aus Staufenberg (Gießen), landete für seinen Sportpark Lumdatal beim Festakt des "Großen Stern des Sports" am Brandenburger Tor auf dem vierten Platz. Sieger wurde der TSB Flensburg, der den "Großen Stern des Sports" in Gold gewann. Mit der durch den Jugendausschuss des Vereins gestarteten Kampagne "Mach mit! Handy aus." wird der Kinder- und Jugendschutz in der Umkleidekabine gestärkt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte den mit 10.000 Euro dotierten Preis.

Seit 2004 wird der "Große Stern des Sports" vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken und Raiffeisenbanken verliehen. Den zweiten Platz und 7.500 Euro erhielten die Werrepiraten Ostwestfalen mit ihrem Peer Projekt, das benachteiligten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sportliche Perspektiven im Kajaksport bietet. Der Turnverein Gengenbach aus Baden-Württemberg kam mit seinem Outdoor-Sportangebot auf den dritten Platz und erhielt 5.000 Euro. Hinter den drei Siegern werden alle restlichen Landessieger auf dem vierten Platz geführt - so auch der TV Mainzlar. Als Preis gab es 1.000 Euro.