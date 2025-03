HSG Wetzlar setzt gegen Göppingen auf Heimkulisse

Endlich wieder zu Hause spielen, endlich wieder gewinnen - nach zuletzt drei Niederlagen in Serie und vor dem ersten Heimspiel seit über drei Wochen ist die Aufgabe für die HSG Wetzlar am Sonntag (16.30 Uhr) gegen den direkten Tabellennachbarn Frisch Auf Göppingen klar umrissen: Ein Sieg soll her.

Veröffentlicht am 21.03.25 um 15:49 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Dabei kann die HSG wieder auf Ole und Till Klimpke setzen, die nach grippalen Infekten wieder voll bei Kräften sind. "Das Duell gegen Göppingen war schon in der Hinrunde eine umkämpfte Angelegenheit und ich rechne auch am Sonntag mit einem intensiven, spannenden Spiel", sagt HSG-Trainer Frank Carstens.