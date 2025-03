Deutsches Quartett um Richard Vogel beim Nationenpreis auf dem zweiten Platz

Die deutschen Springreiter haben beim Nationenpreis im US-amerikanischen Ocala den zweiten Platz belegt.

Nur die Equipe der Gastgeber war besser als der Südhesse Richard Vogel, Christian Kukuk, André Thieme und Sophie Hinners. Am Ende war ein Zeitfehler-Punkt entscheidend - mit dem besseren Ende für die USA. "Wir sind happy mit dem zweiten Platz und ich bin stolz auf unser Team", sagte Bundestrainer Otto Becker der Plattform "spring-reiter.de". Auf dem dritten Rang landete das Quartett aus Belgien. In der Gesamtwertung liegen Deutschland und Irland nach der zweiten Station der League of Nations mit jeweils 170 Punkten an der Spitze. Mitte Juni geht es im niederländischen Rotterdam weiter.