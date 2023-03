In der DEL 2 bahnt sich ein hessisches Halbfinal-Derby an

Die beiden hessischen DEL2-Teams spielen bislang überragende Playoffs. Sowohl den Kassel Huskies als auch dem EC Bad Nauheim fehlt nur noch ein Sieg zum Halbfinale. Gut möglich, dass es dort dann zum Derby kommt.

Drei Spiele, drei Siege - der EC Bad Nauheim und die Kassel Huskies haben große Schritte im Viertelfinale der DEL2-Playoffs gemacht. Jetzt stehen sie an der Schwelle zum Halbfinale. Gewinnen die beiden hessischen Eishockeyclubs am Dienstagabend auch noch ihr jeweils viertes Spiel, schlagen sie die Tür zur nächsten Runde auf.

Gelingt ihnen das, könnte hinter der Halbfinal-Tür ein Derby auf sie warten. Abhängig ist das davon, wie die anderen Viertelfinal-Begegnungen ausgehen. Ein Blick auf die Situation und die möglichen Halbfinal-Begegnungen.

Nauheim überrascht gegen den ESVK

Die Roten Teufel aus Bad Nauheim führen in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 gegen den ESV Kaufbeuren. Das ist eher überraschend, denn die Wetterauer standen nach der Hauptrunde in der Tabelle vier Plätze hinter dem ESVK. Einen Hauptgrund für das gute Abschneiden sieht Nauheims Kapitän Marc El-Sayed im eigenen Tor.

"Unser Goalie Felix Bick hält momentan überragend", sagte El-Sayed gegenüber dem hr-sport. Um bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) den Einzug ins Halbfinale klar zu machen, bedarf es noch mal einer "Top-Leistung", ist sich der Kapitän sicher. "Für Kaufbeuren geht es um alles oder nichts. Das wird es zusätzlich schwierig machen." Noch ein Sieg und Bad Nauheim steht im Halbfinale. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf das Spiel in der Kurstadt - über 3.400 Tickets wurden bereits verkauft.

Auch Kassel mit weißer Weste

Ähnlich souverän haben sich bislang die Kassel Huskies im Viertelfinale geschlagen. Ihre beiden Heimspiele haben sie mit jeweils 4:1 gegen die Lausitzer Füchse gewonnen. Auch das Auswärtsspiel endetet mit 2:1 erfolgreich aus Sicht der Nordhessen. Trainer Bo Subr ist dementsprechend zufrieden mit der Leistung seines Teams.

"Alles in allem hat die Mannschaft einen guten Job erledigt. Aber wir brauchen noch einen Sieg und wir müssen uns wieder auf das nächste Spiel fokussieren und alles geben, um den nächsten Sieg einzufahren", sagte Subr nach dem Spiel am Sonntag. Am Dienstagabend (19.30 Uhr) haben die Kasseler in der Eisarena Eiswasser einen Matchpuck, um eine Runde weiter zukommen.

Hessen-Derby im Halbfinale? Gut möglich!

Vorausgesetzt den Huskies und den Roten Teufeln gelingt noch ein Sieg, ziehen sie in das Halbfinale des DEL2-Playoffs ein. Die Paarungen dort hängen dann vom Tabellenplatz der Hauptrunde ab - so spielt der verbleibende Beste (wahrscheinlich Kassel) gegen den verbleibenden Schwächsten. Das ist voraussichtlich entweder Landshut oder Bad Nauheim.

Heißt konkret: Falls Landshut gegen Ravensburg rausfliegt - und mit dem 1:2-Rückstand in der Serie sieht es danach aus - käme es zum Hessen-Derby. Falls es Landshut doch noch ins Halbfinale schafft, spielen sie gegen die Schlittenhunde. Und Bad Nauheim müsste wahrscheinlich gegen Krefeld ran, das in der Serie gegen Dresden ebenfalls mit 3:0 führt.