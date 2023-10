Die Kassel Huskies holen einen neuen Torwarttrainer. Das gaben die Schlittenhunde am Donnerstag bekannt.

Der 35 Jahre alte Jack Hartigan übernimmt. Zuvor hatte er unter anderem in Nürnberg die Goalies betreut und blickt auf eine lange Erfahrung in DEL und DEL2 zurück. "Ich freue mich sehr darauf, den Torhütern zu helfen und mit dem Team zu arbeiten", so Hartigan in einem Statement.